По факту вырубки деревьев в Казачьей бухте Севастополя возбуждено уголовное дело

По факту вырубки деревьев в районе Казачьей бухты возбуждено уголовное дело. Об этом в интервью телеканалу НТС сообщил депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Народный избранник направил в Севастопольскую прокуратуру обращение с просьбой провести проверку ситуации. В ответе от надзорного ведомства сказано, что следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя 28 сентября 2021 года возбудил и расследует уголовное дело по части третьей статьи 260 Уголовного кодекса – то есть речь идёт о незаконной вырубке зелёных насаждений, совершённой в крупном размере.

Напомним, в начале сентября многие севастопольцы были потрясены известием о том, что застройщик, наспех получив порубочный билет от Севприроднадзора, самым варварским способом вырубил сотни деревьев в районе Казачьей бухты ради строительства очередной бетонной коробки.

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ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Установлен факт незаконной вырубки зелёных насаждений в крупном размере. И соответствующее уголовное дело возбуждено по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Я очень благодарен сотрудникам Прокуратуры за ту работу, которую они выполнили. За объективное и тщательное расследование всех обстоятельств, которые связанны с этим резонансным вопросом – вопросом вырубки зелёных насаждений на западном берегу Казачьей бухты».

Кроме того, сотрудниками Прокуратуры на основании архивных данных зафиксировано следующее: в 1991 году Севастопольским горсоветом было принято решение об установлении 50-метровой охранной зоны вблизи надгробия на братской могиле 9-ти советским воинам.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «И выяснилось, что один из домов, который предполагается возвести в ЖСК «Скифия» расположен в непосредственной близости от этой могилы. И соответствующие документы, как я понимаю, направлены в Гагаринский районный суд для того, чтобы было принято решение о запрете строительства этого дома на территории, прилегающей к братской могиле».

Также Прокуратурой установлено, что застройщик использует здание казармы на строительной площадке для временного размещения рабочего персонала, что нарушает требования пожарной безопасности. Результаты принятых в отношении скандальной стройки мер и ход расследования уголовного дела находятся на контроле городской Прокуратуры.