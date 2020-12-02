По горячим следам: чиновники Севастополя проверили собачий «концлагерь»

Чиновники устроили проверку севастопольского приюта бездомных животных, расположенного на Монастырском шоссе, 30. Напомним, сюжет телеканала «НТС» о настоящем собачьем концлагере, увидел губернатор Севастополя. Он поручил Департаменту городского хозяйства разобраться в ситуации и провести проверку. О том, что удалось обнаружить проверяющим на месте – смотрите в нашем сюжете.

Ещё вчера здесь было холодно и стоял едкий смрад от неубранных вольеров. Сегодня, когда чиновники приехали с проверкой в севастопольский приют бездомных животных, ситуация изменилась кардинально. Подобное явление ещё в 19-м веке в лучших традициях русской литературы описал Николай Васильевич Гоголь в своём бессмертном произведении «Ревизор».

У вольеров появились обогреватели. Внутри – максимальная чистота. От былого ковра из собачьих экскрементов не осталось и следа. Трупы щенков убраны. Все собаки накормлены и от непривычного ощущения сытости даже не реагируют на толпы людей. В кладовой – множество мешков собачьего корма.

От того ада, что творился здесь ещё сутки назад – не осталось и следа. Даже ходячий скелет собаки, больше похожей на персонаж фильма ужасов, куда-то исчез. Однако созданные на скорую руку декорации не ввели в заблуждение представителей Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя, ведь информация о собачьем «концлагере» дошла до высшего руководства города.

«У нас это плановое мероприятие, выезд. Сегодня, тем более, губернатор поручение дал провести выезд сюда. Посмотреть, как исполняется контракт, который заключён с вами».

Чиновники проверили помещения приюта, осмотрели врачебный кабинет. Группа ветеринаров осмотрела животных. Особое внимание проверяющие уделили ситуации со щенками.

«По поводу тех случаев здесь, которые связаны со щенками – я прошу разобраться. Не то, что прошу – поручаю! Если на сегодняшний момент какие-то действия проведены с животными, связанные с их гибелью насильственной. Конечно же будут разбираться в соответствующих органах».

Напомним, в минувший понедельник на телеканале «НТС» вышел сюжет об ужасном содержании собак в севастопольском приюте бездомных животных. На кадрах видны истощённые животные, сплошная антисанитария и трупы щенков.

ПО ТЕМЕ: Живые скелеты и трупы щенков: в Севастополе проверили приют бездомных животных.

«Когда эти щенки здесь появились? Они появились у нас около двух недель назад. Это они погибли? Да».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Однозначно будем проверять те мероприятия, которые были опубликованы сегодня в средствах массовой информации, потому что тотальная гибель невозможна на сегодняшний момент, надо будет разбираться. Однозначно, это не закончится сегодняшним днём».

По словам волонтёров и зоозащитников, руководству приюта много раз высказывались замечания по ненадлежащему содержанию собак. Однако, ситуация изменилась только после того, как факты жестокого обращения с животными показали в СМИ.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Если будут выявлены факты, конечно же будем обращаться и в правоохранительные органы, то есть это уголовная ответственность со стороны предоставляющих услугу. То есть мы будем ещё более жёстко смотреть. Мы сюда приедем ещё и с представителями правоохранительных органов. Тоже будем проверять их работу. Такие действия, как описанные в социальных сетях, которые сегодня отражены – они конечно не могут быть на территории города».

Проверяющие осмотрели загон для якобы агрессивных собак и специальный автомобиль, который занимается транспортировкой животных. Несмотря на прибранную территорию, чиновники заявили, что до конца действия контракта, а он, напомним, истекает в конце текущего месяца, проверки будут проходить постоянно.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сами вольеры, конечно, имеют характерный запах нахождения там животных. Однозначно, убирались к нашему приезду. Но в тот же самый момент мы будем в текущем режиме в полном контроле смотреть за дальнейшим исполнением контракта».

В своём комментарии средствам массовой информации руководитель приюта Руслан Керимов переложил всю ответственность за гибель животных на волонтёров.

РУСЛАН КЕРИМОВ, директор севастопольского приюта бездомных животных: «Сейчас будут подниматься результаты видеосъёмки. Татьяна Павловна почему-то умолчала, что она прокалывала щенков за несколько дней до этого. То есть она им вколола. Что она им колола – она меня в оповещение не ставила. Мне она не говорила. Она с помощью бутылки алкогольного напитка сторожу проникла на территорию. С него взято письменное объяснение, с него взята запись видеокамеры, что она проникла не территорию. То есть она официально мною уведомлена в присутствии свидетелей, что она, к сожалению, не может приходить сюда, так как она мешает организации приюта».

Волонтёр, первым поднявший тревогу и пригласивший съёмочную группу телеканала НТС, считает обвинение директора приюта абсурдным.

ТАТЬЯНА ДМИТРИЧЕВА, севастопольский зоозащитник: «Щенков никакой документации не велось, но отдавалось, потому что речь шла о спасении. И мы, волонтёры, забирали, кто сколько может. По домам, лечить их. Потому что здесь нет врача и нет никакой медицинской помощи абсолютно. Вот у меня есть два щенка, забранные отсюда. И для того, чтобы не заболели остальные, я проколола «Гискан». Это было давно, это было ещё 21 числа. Поэтому подобные обвинения – это способ защиты. Это придумано после репортажа, который был снят вчера утром. Если бы что-то такое было, они бы уже сказали. Нет, это сейчас надумано. Понимаете, надумано. Более того, сказать, что я давала водку охраннику – ну, извините, он завтра скажет, что я Кеннеди убила, понимаете».

После резонансного репортажа телеканала «НТС» о появлении в Севастополе настоящего концлагеря для бездомных животных Прокуратурой города организована проверка. В ходе неё будут рассмотрены вопросы исполнения требований законодательства в сфере ветеринарии, а также исполнение бюджетного законодательства при оказании услуг в рамках государственного контракта, который заключён в июне 2020 года между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Севастопольский центр права».

Журналистам телеканала «НТС» удалось узнать о состоянии щенков, которых забрали из приюта после выхода сюжета. Все они наблюдаются в одной из местных ветеринарных клиник.

ДАРЬЯ ЛУКАШ, ветеринарный врач ветклиники «Природа»: «Вчера на приём ко мне поступил щенок из приюта, которого забрали. На осмотре животное было истощено. У животного наблюдалась рвота. Слизистые были бледно-розовые. Наблюдался кровавый понос. Животное было не в очень хорошем состоянии».

Животным начали поддерживающую терапию и курс антибиотиков, установили катетеры. Сейчас их состояние тяжёлое. Щенок, который был обнаружен один в окружении мёртвых собратьев, всё-таки не смог сбежать от ужасов «концлагеря» и умер на руках врачей.

ДАРЬЯ ЛУКАШ, ветеринарный врач ветклиники «Природа»: «У щенка тоже наблюдалась рвота. Наблюдалось расстройство с примесью крови со зловонным запахом. Это признаки парвовирусного энтерита. Животное было очень истощено. Бледное. Тоже с признаками блошиной инвазии, соответственно, и глистной инвазии, что ухудшает выздоровление, шансов на выздоровление становится всё меньше. Ну, и к сожалению, ближе к вечеру щенок умер. Нам ничего не удалось сделать».

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»

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