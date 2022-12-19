По каким критериям стоит выбирать квартиру в новостройке?

Шесть лет назад Новая Москва входила в состав Московской области. Теперь у этой территории другой статус, изменился местный рынок недвижимости. Тем не менее объединенный земельный участок и прилегающая территория находятся за пределами МКАД, поэтому существенно отличаются от старой границы Москвы.
Квартира в новостройке в Подмосковье
Спрос на жилье в новостройках Подмосковья продолжает расти. Это связано с доступными ценами, развитой региональной транспортной инфраструктурой и смогом вдали от мегаполисов. Есть и другие важные причины решения о покупке квартиры в ЖК Губернский https://mkr-gubernskiy.ru/ от застройщика в Подмосковье.
Преимущества нового строительства
- Надежная связь. Важным преимуществом квартиры в новостройке является современная электропроводка, новый водопровод, качественное отопление. Кроме того, стоимость коммунальных услуг первичного жилья значительно ниже, чем у вторичного.
- Современная планировка. Чтобы приобрести новую квартиру до старта проекта, у акционеров есть возможность самостоятельно выбрать площадь и относительную планировку дома. Независимая планировка удобная и просторная.
- Закон чистый. Квартира выставляется на продажу впервые и не имеет истории перехода права собственности. Будущие владельцы избавлены от проблем с оспариванием сделок, наследников и т.д
- На что обратить внимание при покупке квартиры в новостройке за МКАД
этап строительства. Чем ближе дом к сдаче, тем выше стоимость квартиры. Риск больше на стадии ямы, но жилье более доступно. В некоторых новостройках Подмосковья цена квартиры застройщика может отличаться на 30% и более на первом и последнем этапах.
- Транспортная доступность. Качество дорог, наличие перекрестков и маршрутов общественного транспорта особенно важны для тех, кто планирует работать или учиться в столице. Обратите внимание на заторы на главной трассе, ведущей к МКАД. Воспользуйтесь объездными путями, чтобы быстро добраться до столицы.
- Расстояние до Москвы. Чем ближе вы к мегаполису, тем выше цена на дом. Если у вас есть собственный автомобиль, учитывайте скидки в пределах 50 км от МКАД. Например, вы можете купить квартиру в новостройке в Подмосковье в 30 километрах от столицы, что намного дешевле, чем 15 километров. При этом дорога от центра до дома занимает всего 10-20 минут.