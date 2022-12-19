По каким критериям стоит выбирать квартиру в новостройке?

Шесть лет назад Новая Москва входила в состав Московской области. Теперь у этой территории другой статус, изменился местный рынок недвижимости. Тем не менее объединенный земельный участок и прилегающая территория находятся за пределами МКАД, поэтому существенно отличаются от старой границы Москвы.

Квартира в новостройке в Подмосковье

Спрос на жилье в новостройках Подмосковья продолжает расти. Это связано с доступными ценами, развитой региональной транспортной инфраструктурой и смогом вдали от мегаполисов. Есть и другие важные причины решения о покупке квартиры в ЖК Губернский https://mkr-gubernskiy.ru/ от застройщика в Подмосковье.

Преимущества нового строительства