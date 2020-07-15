По Крымскому мосту прошел первый состав с авиатопливом

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги

По железнодорожной части Крымского моста впервые с момента запуска грузового движения прошел состав из 25 вагонов с авиатопливом. Об этом «РГ» сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

— Прямое железнодорожное сообщение позволило отправителю груза отказаться от оплаты морского участка пути и за счет изменения схемы тарифообразования снизить стоимость перевозки на 23 процента за каждый вагон, — уточнили на КЖД. — Исходя из проведенного сравнительного анализа перевозки нефтепродуктов со станции Новоярославская до станции Симферополь-Грузовой экономия при перевозке топлива по Крымскому мосту по сравнению с переправой паромами через Керченский пролив на один вагон составила 43,5 тысячи рублей.

Перевозка через мост осуществлялась с учетом требований приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта № 224 от 10 июня 2020 года, предусматривающего определенные временные ограничения на перевозку поездами грузов в РК и Севастополь. Они предусматривают загрузку составов в присутствии представителей грузоотправителя, перевозчика и военизированной охраны, наложение пломб на люки и двери, а также двухдневный отстой составов на станции Тамань-Пассажирская перед их следованием через Крымский мост.

Ранее пресс-служба Минтранса Рк сообщала, что после запуска товарных поездов по железнодорожной части Крымского моста тариф на перевозку грузов по железной дороге в Крым снизится на 27-50 процентов.