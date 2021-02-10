Победа в конкурсе обернулась для жителей улицы Ивана Голубца неприятным сюрпризом

Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя

Победа в конкурсе по благоустройству общественного пространства обернулась для жителей дома №38 по улице Ивана Голубца неприятной неожиданностью, сообщает новостной портал ForPost.

Жильцы дома победили в 2019 году в конкурсе «Самый дружный двор». Благодаря этому, во дворе появилась новая детская площадка со специальным покрытием, новый асфальт, новые скамейки и урны. Ещё одна победа – в конкурсе по развитию общественных пространств от Правительства Севастополя – принесла грант на 3 млн рублей. За счёт этих денег получилось вымостить красивой плиткой придомовую территорию, установить ещё шесть скамеек, трое качелей, малые архитектурные формы и провести озеленение: на участке посадили 6 голубых елей и 10 туй.

Однако чуть позже оказалось, что всё это нужно содержать самим жителям, а, например, для полива нужен инвентарь. Люди обратились с вопросом к депутатам, вчера их обращение рассмотрели.

«Это системный вопрос, который касается не только дома № 38 на улице Ивана Голубца, а в целом города. Как сообщили нам представители правительства, аналогичных пространств в Севастополе — 19. Когда жильцы дома принимали участие в конкурсе, они не были проинформированы о том, что ответственность за содержание объектов благоустройства ляжет на их плечи», — пояснил спикер городского парламента Владимир Немцев.

Председатель Заксобрания считает, что людей нужно обязательно своевременно предупреждать об обязанности содержать обновлённые пространства.

«Заявка на участие в конкурсе основывается на протоколе общего собрания жильцов. Считаю, что в протоколе нужно упоминать не только о том, что они желают участвовать в конкурсе, но и об их согласии после окончания работ содержать эту территорию за свои средства», — подчеркнул Владимир Немцев.

Что касается тех дворов, которые уже стали победителями раньше (включая двор на ул. Ивана Голубца), с расчётами за содержание территории предстоит разобраться муниципалитетам. В Ленинском районе управляющие компании уже получили соответствующее поручение от главы.