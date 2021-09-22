Победители выборов в Севастополе получили извещения о результатах

Занявший кресло депутата Законодательного собрания Севастополя по 6 округу Вячеслав Аксёнов получил извещение о победе в голосовании из рук председателя городской избирательной комиссии Нины Фаустовой. Будущий парламентарий рассказал о первоочередных задачах, которые планирует решать на новом посту.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Основная задача – формирование бюджета. Задача очень сложная, потому что севастопольцы ждут большой работы от Правительства и Законодательного собрания по улучшению ситуации в городе. Необходимо продолжать работы по благоустройству, решению проблем водоснабжения, газификации, канализования, развитию дорожной сети. С точки зрения перспективы ещё надо работать над стратегией развития города. Важнейший момент этой стратегии – Генеральный план».

Извещение о своей победе также получила действующий вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач, ставшая депутатом Государственной Думы России VIII созыва.

ТАТЬЯНА ЛОБАЧ, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя: «Хочу оправдать доверие севастопольцев. Это очень важно. Выборы всегда проходят и многие почему-то говорят: «Вы к нам больше не приедете». Я хочу заверить севастопольцев, что мы как работали в этот избирательный период, будем продолжать работать».