«Побольше солдат!». Как Франц Рубо создавал панораму «Оборона Севастополя»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 24. АиФ-Крым №24 16/06/2021

Каждое утро, незадолго до рассвета, на Малаховом кургане появлялся человек. Расставлял мольберт, готовил кисти — и ждал первых лучей солнца. Раскинувшийся внизу Севастополь он хотел запечатлеть именно в это время. Сюда же подтягивались два взвода пехоты и отделение матросов. Одеты они были, правда, необычно для 1901 года…

165 лет назад, 17 июня — а по другим данным, 15-го, родился талантливый русский художник, мастер батальной живописи Франц Рубо. Человек, к которому с большим уважением и почтением относятся жители Крымского полуострова. Даже те, кто, возможно, и не помнит фамилии художника. Но таким достаточно единственной подсказки: тот, кто создал панораму «Оборона Севастополя 1854-1856 гг.».

Лица из прошлого

В конце XIX века панорамы — огромные полотна с передним натурным планом из объёмных материалов, только начали входить в моду. Публику притягивал «эффект присутствия», возможность увидеть батальные сцены, виды, ряд жанровых сцен, сливающихся в единое повествование.