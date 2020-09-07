Почасовая подача воды введена в Симферополе

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе вводится почасовая подача питьевой воды, передают «Известия».

Современные ливнестоки позволят использовать дождевую воду в Крыму Стартовал третий этап ограничений из-за засухи и обмеления водохранилищ. Теперь жители Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду утром и вечером. Эта мера позволит снизить потребление воды до 100 тысяч кубометров в сутки.

Продолжительность ограничений будет зависеть от наполняемости водохранилищ.