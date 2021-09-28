Почему аккумулятор для ноутбука Dell может выйти из строя?

Прежде всего, независимо от характера поломки (в большинстве случаев), отключите питание от вашего ноутбука, выньте аккумулятор и не пытайтесь включать его до осмотра специалистом. Разберём подробнее, что произошло с вашим устройством:

Вы пролили на него какую-нибудь жидкость. Как было сказано — отключение питания, вынимание аккумулятора, а так же нужно перевернуть его клавиатурой вниз и оставить его лежать в таком положении до приезда специалиста. Если же услуги специалиста не помогут, вам нужно будет найти другой выход. Купить ноутбук недорогой но хороший — именно вариант для тех кто попал в похожую ситуацию.

Что-то затрещало или/и пошёл дымок из ноутбука. Если ноутбук не выключился, то как можно скорее необходимо завершить его работу, далее отключите питание, выньте батарею macbook и ждите мастера, осуществляющего ремонт ноутбуков, желательно человека с большим опытом и багажом знаний, т.к. это один из самых тяжелых случаев. Сервис ремонт по ссылке любой сложности техники в Украине.

Треснул, разбился экран (матрица). Желательно не включать ноутбук и, главное, не пытаться достать матрицу самостоятельно. Случай легкий, квалифицированный человек справится быстро.

На экране видны какие-то цветные пятна или квадратики (узоры бывают разными). Не обязательно, но и не повредит опять-таки отключение питания и снятие батареи. Возможно проблемы с видеочипом или с мостами (чипами) на материнской плате. Крайне важно найти ремонт ноутбуков с опытом решения таких проблем, т.к. проблема не из ряда легких. Однако, подготовленный специалист, например, в нашей организации, возвращает работоспособность такому ноутбуку за день-два.

Если пострадали только части корпуса ноутбука, то ноутбук не требует к себе специального отношения, вы можете пользоваться им как и раньше. Тем не менее, чтобы исключить повреждение жесткого диска или восстановить корпус, вы всегда можете обратиться к нам.