Почему букет гортензий — это хороший подарок для девушки?

Когда наступает сезон дождей, один цветок сияет, как драгоценный камень. Это гортензии. В настоящее время все больше и больше людей дарят его в качестве подарка из-за его красоты. Однако слышали ли вы когда-нибудь такую ​​историю? «Гортензия меняет свой цвет, поэтому она не имеет хорошего значения».

Тем не менее, у этого цветка есть хорошие значения и все зависит от цвета. Узнайте новую перспективу из этой статьи. Вы никогда не будете смотреть на гортензии прежним взглядом! Я представлю его значения и некоторые примечания для того, чтобы подарить его.

Узнайте, почему гортензия меняет цвет

Как вы знаете, цвет этого цветка меняется со временем. Сначала он начинается как зеленый, но постепенно меняется. Это явление связано с тел. Уровень почвы. Если почва кислая, цветок будет синим. Если он щелочной, цветы будут красными.

Кроме того, к концу цветения гортензии имеют тенденцию краснеть из-за собственной органической кислоты. Это не имеет ничего общего с почвой. Кстати, гортензия белая не обладает антоцианом. Так и остается белым. Как видите, цвет определяют качества почвы и свойства самого растения.

Гортензии имеют множество значений

По причинам, описанным выше, гортензии имеют значения «изменчивость», «измена», «предательство» и «бессердечие». Если подарить гортензию, произойдёт впечатление, что «ты действительно красивая, но холодная». Размышляя об этих строчках, вы бы не хотели его кому-то отдавать, правда?

Однако оно также имеет и положительные значения, такие как «настойчивость», «терпеливая любовь», «жизнерадостность». Позже я объясню подробнее, поскольку каждое значение отличается в зависимости от вида и цвета растения. Может быть, у гортензии так много разных значений, потому что каждый цвет производит на людей разное впечатление.

Терпеливая любовь к синему и терпимость к белому

Гортензия родом из Японии. В других странах он известен как один из цветов, представляющих Японию так же, как вишневые деревья и камелии. Начнем с того, что название гортензии происходит от Azusai, что означает «собрание голубых вещей».

Одним из самых фундаментальных значений является «терпеливая любовь» голубой гортензии. Посмотрите, как эти слова прекрасно описывают состояние, в котором цветет цветок – он очень скромно переносит сильный дождь.

Кроме того, чистая и мощная белая гортензия означает «терпимость» на языке цветов. Оно также означает «нерешительность», но остановимся на его положительной стороне.