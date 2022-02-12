Комфортное проживание: безбарьерное в умном доме

Почему комфортное жилье становится все более важным для многих людей? Что в этом особенного?

Кроме того, узкие входные двери, извилистые ванные комнаты и узкие коридоры могут стать проблемой, особенно при физических нарушениях. То же самое относится и к розеткам, выключателям света и оконным ручкам, которые часто можно использовать только стоя.

Какие возможности здесь предлагает безбарьерное жилье и для какой целевой аудитории это важно?

"Безбарьерный" означает, что человек может безопасно входить, перемещаться и использовать все в своей среде обитания — независимо, самостоятельно и в значительной степени без посторонней помощи. При этом доступность может быть достигнута с помощью одного конструктивного изменения, такого как установка пандуса для инвалидных колясок, в наименьших случаях.

Таким образом, квартира не является доступной до тех пор, пока жители не могут легко справиться с дорогой к мусорному баку или гаражу, потому что безбарьерный дизайн и планирование всегда имеет профилактическое измерение. При этом необходимо обязательно учитывать нормальный образ жизни человека.

Задача безбарьерного жилья заключается в том, чтобы спроектировать квартиру или дом таким образом, чтобы вы могли жить в нем независимо и самостоятельно, несмотря на ограниченную мобильность. При этом безбарьерное жилье — это не только дом для инвалидов и возрастов, но и означает комфорт и свободное пространство для каждого поколения.