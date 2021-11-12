Почему проститутки Крыма едут работать в туристический город — Львов?

На сегодняшний день одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий является проституция. Это связано с тем, что мир стал настолько насыщен и интересен, что большинству мужчин даже не хватает времени для создания романтических отношений и семьи, поэтому возникает потребность в разовых встречах с женщинами.

Одним из интереснейших фактов стало то, что большое количество проституток эмигрировало во Львов с Крыма. В первую очередь это связано с тем, что туризм в Крыму значительно упал и на всех работы не хватает. Как всем известно Львов стал широко популярным туристическим местом не только для украинцев, но и для иностранцев. Соответственно вероятность найти работу во Львове выше. Также стоит отметить, что работа в Крыму имеет сезонность, во Львове же спрос на эту услугу всесезонный. Мы перечислили основные причины переезда проституток с Крыма в другие города. Разберемся более детально в том, как стоит выбирать интимные игрушки.

Как выбрать секс игрушку

Для измерения размера стоит запастись специальными принадлежностями. Для измерения вам потребуются веревка и линейка. Мы рекомендуем использовать веревку вместо того, чтобы пытаться использовать мягкую рулетку.

Далее можно проводить измерение. Оберните шнур вокруг члена и за яйца. Отметьте строку в месте ее пересечения. Вам нужно, чтобы веревка была достаточно плотной. В мягком состоянии у вас должно получиться просто вставить палец между кожей и шнурком. И он должен быть комфортно тугим, когда тебе тяжело, чтобы ты не умещался в пальце. Вы можете измерить как мягкую, так и твердую ткань, чтобы еще раз проверить свой размер.

Определите свой размер. Измерьте расстояние от конца веревки до отметки. Это окружность. Разделите это число на 3,14, и вы получите диаметр, который мы определяем для всех наших колец. Пример — 6,25 дюйма разделить на 3,14 = 1,99, что будет нашим 2-дюймовым кольцом.

Советы — Если у вас разные размеры, выберите меньший размер для плотной посадки или увеличьте размер для более свободной посадки. Рекомендуем проводить измерение дважды. Использование секс-игрушек с проституткой позволит получить максимум ощущений.