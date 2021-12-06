Почему стоит дарить картины на праздники?

Вот несколько веских причин дарить произведения искусства:

Картина — личный подарок

Покупка кому-то произведения искусства на подарок показывает, что вы заботитесь о нем. Более того, если вы тщательно выберете цвета, форму и стиль, получатель будет впечатлен тем, насколько хорошо вы их знаете.

Обратите внимание на их любимые цветовые схемы и посмотрите, сможете ли вы подобрать основываясь на том, кто они такие. Например, красный привлекает страстных людей, а синий, как правило, символизирует такие черты характера, как доверие и преданность, и может иметь успокаивающий эффект. Зеленый цвет означает баланс и гармонию, а коричневый — стабильность.

Некоторые формы и стили живописи подходят одним людям больше, чем другим. Они из тех, кто любит абстрактные картины, или они из тех, кто предпочитает более изящный стиль? Если вы адаптируете свой подарок к вкусам и индивидуальности получателя, он будет казаться им более особенным, когда они его откроют.

Картина улучшает декор помещения

Правильный художественный подарок должен дополнять не только человека, для которого он предназначен, но и его жизненное пространство. Это не должно вызывать конфликта, потому что люди склонны окружать себя домашним декором, который соответствует их личному стилю.

Подарок дает вам возможность порадовать не только близкого вам человека, но и его дом. Картина, полученная в подарок на праздник, может улучшить жилое пространство, а также слегка изменить освещение и фокус в комнате. Всем понравится получать подарок, который украшает комнату.

Убедитесь, что вы знаете об имеющейся обстановке, чтобы ваш художественный подарок не противоречил интерьеру. Спросите себя, соответствует ли произведение искусства стилю декора и мебели получателя.

Пространство заполнено большим количеством открытых пространств или оно занято? Достаточно ли на стене места для этого предмета? Они предпочитают, чтобы их стены были закрыты или оставлены пустыми? Они пытаются передать минимализм, роскошь или великолепие деревенского стиля? Они предпочитают оформление в пастельных или ярких тонах? Ответив на эти вопросы, вы сможете сделать правильный выбор подарка.