Почему умные люди читают книги?

Эксперименты с жанрами

Вы поклонник детективов? Тогда попробуйте почитать поэзию. Либо наоборот. Ставьте довольно смелые эксперименты, подбирайте жанры, противоположные вашим вкусам. Берите то, что никогда не собирались читать. Если с первых страниц книжка «не идет» – не стоит спешить ее отлажывать. Это сила привычки. Прочитайте хотя бы треть – и вы привыкните к книге, оцените свежесть и откроете множество нового. Возможно, конкретно данный жанр надолго станет любимым. Но все таки, рекомендую знакомиться с различными жанрами, читая электронные книги. Тогда если новое не нравится – дома не будут собирать пыль неиспользуемые тома макулатуры. Читайте книги онлайн, наслаждайтесь и делитесь! Абсолютно бесплатно и без регистрации! Все, что есть на нашем сайте РЕНОВЕЛС, предоставляется Вам бесплатно, совершенно безвозмездно и свободно.

Стилистика

Тема – основное при подборе книги. Тут важно не попасть на удилище рекламы. Про каждую книгу в аннотации пишут так, словно она самая любопытный из всех имеющихся книг. Однако если тема произведения вам скучна – не нужно приобретать даже очень «хваленую» книгу. На обложке может быть написано что-то вроде «Величайшая книжка всех времен и народов по версии журнала Time». Может, так оно и есть, но на вас такая реклама влиять не должна. Всегда держите в уме – если вы не интересуетесь, допустим, историей, то книжка «Падение Империи рима» – не для вас. Всегда внимательно посмотрите на антологии и сборники. Обыкновенный пример: «Антология поэзии серебряного столетия». Подобных собраний авторов особенно много.

Их собирают по самым разнообразным показателям: жанр, эпоха, страна, тема… Антологии привлекательны тем, что, не обращая внимания на что-нибудь общее, каждый писатель – индивидуален. Все тексты различные. А это означает, в сборнике отыщутся произведения на самые разные вкусы и впечатлят самого взыскательного читателя.