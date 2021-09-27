Почему выгодно купить постельное белье в интернет-магазине «Домашний»?

Заботливые родители тщательно подходят к выбору одежды и белья для детей, мебели в детскую комнату. От этого зависит комфорт, безопасность и полноценное развитие малыша. В интернет-магазине «Домашний» вы найдете лучшие детские товары от популярных производителей!

Мы сотрудничаем с популярными брендами, которым доверяют родители. В каталоге представлена продукция высокого качества по справедливым ценам.

Большой ассортимент детских товаров

В «Домашний» большой выбор товаров для малышей. Мы предлагаем:

Кроватки для новорожденных;

Кроватки-трансформеры;

Пеленальные комоды;

Матрасы;

Постельное белье https://domashniy.com.ua/postelnoe-bele;

Конверты для новорожденных;

Одежду для малышей.

Здесь представлен широкий ассортимент качественной детской мебели, например, стильные и вместительные пеленальные комоды, необходимые не только для комфортного ухода за ребенком, но и хранения детских вещей. Большой выбор универсальных кроваток-трансформеров позволяет подобрать оптимальный вариант для детской. Многие модели подходят для детей с первых дней жизни до 5-6 лет.

Родителям новорожденных стоит обратить внимание на современные кроватки с маятником. Специальный маятниковый механизм создан для комфортного и быстрого укачивания – это незаменимый помощник, который обеспечит крохе полноценный сон, а родителям спокойствие.

Высокое качество

Детские товары должны быть изготовлены из лучших материалов, безопасных на 100%. Бренды, которые мы представляем, используют для изготовления мебели, белья и одежды экологически чистое сырье. Кроватки выполнены из нетоксичной древесины, покрыты гипоаллергенными красками и лаками. Детская одежда и постельное белье сшиты из натуральных тканей, не вызывающих аллергических реакций.

К мебели для новорожденных родители предъявляют особые требования:

Стильный, современный дизайн, актуальные формы, функциональность и практичность изделия.

Безопасное сырье, экологически чистые, прочные материалы.

Надежность и долговечность фурнитуры.

Многофункциональность, разнообразие модификаций.

Правильный размер, регулируемая высота ложе, безопасное расстояние между прутьями.

Товар, представленный в «Домашний» пройдет контроль качества у самых строгих и внимательных родителей.

Как сделать заказ в «Домашний»?

Наш магазин официально сотрудничает с проверенными брендами, поэтому мы предлагаем современные товары по доступным ценам, а также быструю и надежную доставку. Сделать заказ очень просто: выберите подходящий товар и оформите доставку онлайн. Оформление заказа займет пару минут. А если вам нужна помощь специалистов, закажите обратный звонок, и консультанты ответят на все интересующие вопросы!