Почему выгодно покупать расходники для косметолога?

Мезотерапия — это безоперационное и минимально инвазивное лечение кожи, которое, как доказано клинически, омолаживает вашу кожу. Используя сверхтонкие инъекции витамина С , органического силикона и гиалуроновой кислоты, а также коктейль из других полезных питательных веществ, эта процедура питает кожу изнутри, а также стимулирует выработку свежего коллагена и эластина. Он действует как естественный подтяжка и подтяжка кожи, помогая придать коже легкую упругость и чистоту.

Канюля это игла с тупым кончиком и боковым расположением отверстия для впрыскивания. Еще одной их особенностью является гибкость. Такая форма канюли позволяет им легко скользить в подкожно-жировом слое дермы, не вызывая кровотечения и травматизации, так как канюля не режет, а раздвигает ткани. Этим снижается риск побочных эффектов: боль, отек, гематомы. Заказать канюлю вы можете на сайте https://totis.ua/catalog/kanyuli/.

Можно ли использовать мезотерапию при выпадении волос?

Помимо лечения морщин и удаления нежелательного жира, мезотерапия также используется для лечения выпадения волос из-за алопеции . Во время лечения в голову вводятся натуральные экстракты растений, витамины или лекарства, такие как финастерид и миноксидил.

Люди, которые проводят мезотерапию от выпадения волос, утверждают, что это:

корректирует гормональный дисбаланс в волосяном фолликуле и вокруг него;

доставляет питательные вещества к волосам;

улучшает кровообращение.

Но, как и в случае с другими видами мезотерапии, мало доказательств того, что она работает при выпадении волос. Исследования не показали, что большинство вводимых веществ способствуют возобновлению роста волос.

Эта процедура действует как почти мгновенная инъекция сияния и жизненной силы. Он отлично работает с тусклой, уставшей кожей, поверхностными морщинами и потерей объема. Благодаря смеси минералов, гиалуроновой кислоты и стимуляции коллагена, он помогает улучшить качество, внешний вид и здоровье кожи. Естественным образом разглаживая морщины и улучшая структуру дряблой кожи , он также увлажняет внутренние органы с помощью этих полезных ингредиентов. Мелкие инъекции также увеличивают приток крови к пораженному участку, помогая вывести токсины старения и придавая коже столь необходимый прилив жизненных сил. Мы считаем, что эта процедура идеально подходит для тех, кто хочет немного взбодриться перед вечеринкой или мероприятием, или кто предпочитает естественное омоложение лица другим инъекциям.