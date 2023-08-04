Почему чернеют бананы и как их сохранить свежими: трюки, которыми вы захотите воспользоваться

Иногда сразу после покупки можно заметить, что яркие желтые бананы начинают чернеть. Почему это происходит и как можно сохранить бананы свежими длительное время?

КУЛИНАРНЫЙ ГИД Знание о том, почему бананы чернеют и как их сохранить свежими, поможет вам наслаждаться этими вкусными фруктами по полной. Используйте эти советы, чтобы ваши бананы оставались вкусными, а кожура – ярко-желтой!

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Почему бананы чернеют: научное объяснение

Этилен . Чрезмерно созревшие или поврежденные плоды выделяют гормон этилен, который ускоряет процесс созревания. Когда один банан начинает созревать, он испускает больше этилена, что влияет на другие бананы рядом.

. Чрезмерно созревшие или поврежденные плоды выделяют гормон этилен, который ускоряет процесс созревания. Когда один банан начинает созревать, он испускает больше этилена, что влияет на другие бананы рядом. Температура. Тепло способствует ускоренному созреванию бананов. Поэтому, если они сохраняются при повышенных температурах, скорее начинают чернеть.

Тепло способствует ускоренному созреванию бананов. Поэтому, если они сохраняются при повышенных температурах, скорее начинают чернеть. Влажность. Влажная среда может способствовать распаду бананов, в частности, при хранении в закрытых контейнерах или пластиковых пакетах.

Великолепный фрукт / Фото unsplash

Как сохранить бананы свежими

Не стоит держать перезрелые бананы рядом со свежими. Они выпускают больше этилена, что может способствовать более быстрому созреванию других бананов.

Желтые бананы можно хранить в холодильнике. Температура в холодильнике замедляет созревание, но кожура может почернеть. Однако фрукт останется вкусным. Разложите бананы таким образом, чтобы они не прикасались друг к другу.

Лайфхак: оберните кончики бананов в пластиковую пленку. Это может помочь задержать выпуск этилена и замедлить созревание.

Если вы видите, что бананы быстро чернеют, нарежьте их на несколько кусочков и поставьте в морозильную камеру. Замороженные бананы идеально подходят для смузи и десертов.

Что приготовить из черных бананов: воспользуйтесь рецептом душистого хлеба.