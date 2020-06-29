Почему на Украине муссируют тему «российского вторжения» из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Активное «педалирование» Киевом и Вашингтоном темы якобы готовящегося военного вторжения российских войск в южные регионы Украины преследует несколько политических целей, заявил РИА Новости Крым военный эксперт, политолог Сергей Горбачев.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киеву нужно быть готовым к «реальному использованию военного потенциала России против Украины в ближайшей перспективе». По его словам, о возможности военного наступления разделяют в НАТО, а также ряд военных экспертов и аналитиков на Украине и в США.

В частности, эксперт по военным вопросам Национального института стратегических исследований (Киев) Николай Белесков полагает, что российские военные могут вторгнуться на территорию Одесской, Херсонской и Запорожской областей для обеспечения сухопутного «коридора» в Крым. По его мнению, «сценарий возможного вторжения отработан».

«Прежде всего, здесь просматривается классическая технология поиска внешнего врага для нынешнего киевского режима, который находится в очень сложной ситуации. Президент Зеленский теряет свои позиции, его рейтинг падает, и в этой связи необходимо переключать внимание с проблем внутриполитических на то, что находится вне государства», – полагает Горбачев.

Кроме того, по его мнению, Киев пытается обострить ситуацию в связи с проходящими в России важными политическими процессами. Прежде всего, речь идет о голосовании по поправкам к Конституции, одна из которых предусматривает нерушимость российских границ, что напрямую касается Крыма.

«Еще один фактор – внутриполитическая обстановка в США как дирижера антироссийского оркестра. Американцы могут и здесь извлечь свою выгоду, в связи с предстоящими выборами о президента и конкуренции между демократами и республиканцами. Здесь речь идет об агентах большого влияния на Украине и тех скандалов, которые, так или иначе, представляют интерес для Трампа и его команды», – считает политолог.

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Также муссирование темы «российского нападения», по мнению Горбачева, связано с тем, что США и их партнеры по НАТО активно пытаются «закрепиться» в военном и инфраструктурном плане на юге Украины, в частности, в Приазовье.

«В данном случае мы можем говорить о разноплановой, но системной работе, которая так или иначе привлекает внимание третьей стороны к блоку проблем, которые волнуют население юга Украины, ну и естественно крымчан, россиян и всех украинцев. Я имею в виду не Россию, не Украину, а другие государства. Это стремление актуализировать проблематику, которая возникла в период «Русской весны», – полагает военный эксперт.

Оценивая возможность проведения боевых действий российских военных на Украине, о которых говорят в Киеве и других странах, Горбачев отметил, что подобные сентенции могли быть актуальны для апреля-мая 2014 года, хотя и тогда они не возникали.

«Исходя из практической точки зрения, если бы Кремль захотел пробить коридор в Крым, он сделал бы это еще тогда. Москва перед собой такие задачи явно не ставит. Говорить об этом сегодня, спустя шесть лет после тех событий, когда уже все завязалось – это, по меньшей мере, непонимание сути происходящего. Эта тема не имеет под собой никаких реальных аргументов. Скорее всего, данная тема будет использована Киевом с целью дальнейшей милитаризации региона, привлечения западных союзников, а возможно и проведения каких-то провокаций против жителей ДНР и ЛНР», – предположил эксперт.