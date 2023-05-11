Почему некоторые люди едят и не толстеют? Объяснила эндокринолог

У многих людей есть знакомые, которые едят большие порции, но на их фигуре это никак не сказывается. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, почему так бывает.

По словам эксперта, причиной того, что некоторые люди могут есть и не толстеть, считается тип телосложения, который закладывается генетически. Так, людей можно разделить на эктоморфов, мезоморфов, эндоморфов.

К эктоморфам относятся люди, склонные к худобе: у них быстрый обмен веществ, узкие плечи, грудь и бедра, они легко теряют вес, даже если им кажется, что они едят много. Такие люди могут есть продукты с высоким содержанием калорий и не беспокоиться о том, что наберут лишние килограммы. Из-за ускоренного метаболизма эктоморфам сложно набрать любую массу: как жировую, так и мышечную, несмотря на диету и тренировки.

Однако врач отметила, что злоупотреблять фастфудом, соленой и жареной пищей, алкоголем нельзя даже эктоморфам, ведь такое питание навредит здоровью.

Мезоморфы также склонны есть и не толстеть, пишет «Спорт-экспресс». У этих людей промежуточный тип телосложения: плечи шире бедер, талия узкая, жир и мышечная масса распределены равномерно, они легко набирают и теряют вес. В этом случае все равно важно правильно питаться, так как калорийная пища в избытке при отсутствии физической активности может привести к появлению лишних килограммов.

А вот эндоморфы генетически предрасположены к полноте. Они легко набирают вес и с трудом от него избавляются. Эксперт посоветовала обладателям этого типа телосложения следить за калорийностью пищи, в противном случае есть риск быстро набрать вес, а избавиться от лишних килограммов будет сложно.