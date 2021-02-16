Почему Севастополь 14 лет не может решить проблему разбитых набережных

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За 14 лет в Севастополе так и не смогли решить проблему с благоустройством набережных Севастополя. С 2007 года, когда мэром Куницыным было принято решение выложить плитку на Приморском бульваре у памятника Затопленным кораблям, в Севастопольскую бухту с каждым штормом ежегодно смывало сначала миллионы гривен, а теперь – рублей. Сценарий «горе-благоустройства» повторяется регулярно, избавиться от него властям города не удалось до сих пор. Ярким примером того, что проблема остаётся актуальной и нерешенной до сих пор, стало недавнее буйство стихии, которое привело к уничтожению недавно выложенного покрытия на мысе Хрустальном. 

В попытках спрятать бетонный монолит советской эпохи, который на протяжение десятилетий сдерживает натиск непогоды, его укрывали то резиновой «зелёнкой», то облицовочным искусственным камнем, который в принципе не рассчитан на столь агрессивную среду. 

В мае 2020 года на «Хрустальном» появился новый оператор пляжа, московская фирма «СК-Сервис» приступила к благоустройству. За основу берётся проект, который общественности представляет Людмила Борденюк, директор ООО «Приоритет», по совместительству, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций «Решаем вместе». В интервью городскому телеканалу «СТВ» Людмила Борденюк представляется автором проекта.

ЛЮДМИЛА БОРДЕНЮК, автор проекта «Пляж Хрустальный»: «К нам обратился инвестор. Мы разработали вместе концепцию, проект. Изучали мнение наших жителей в социальных сетях, в Фейсбуке, Инстаграме. Жители просили убрать старое страшное покрытие».

Как сообщали тогда наши коллеги-журналисты телеканала «Первый Севастопольский», знающие наши шторма горожане сразу же начали припоминать предыдущие попытки уложить плиточное покрытие на набережных Севастопольской бухты. Вердикт был вынесен практически единогласно – «простоит до первого шторма». Однако автор проекта стояла на своём.

ЛЮДМИЛА БОРДЕНЮК, автор проекта «Пляж Хрустальный»: «Да, я видела, многие критикуют. Опасаются, что неправильный вариант подобран. Но другого типа покрытия здесь невозможно применить, саму набережную отремонтировать, кроме как демонтажа и замены всех этих бетонных блоков, что, практически, нереально сделать».

Плитку уложили, благоустройство пляжа завершили. Близилась зима, а с ней – и хорошо известные горожанам штормы. Первое серьезное «испытание на прочность» выпало на конец января. Волна выбила значительную часть покрытия и унесла её в море. Когда наш телеканал направил информационный запрос ООО «Приоритет» с вопросом, чем был обоснован выбор тротуарной плитки при проектировании набережной, спустя год с момента выступлений на севастопольских телеканалах Людмила Борденюк заявила, что не имела никакого отношения к разработке проекта пляжа Хрустального – она лишь нарисовала общую концепцию его будущего внешнего вида. Стоимость такой работы «над картинками» директор фирмы не уточнила. Тем временем, оператор пляжа, в рамках гарантийных обязательств, приступил к восстановительным работам, за свой счёт.

Почему Севастополь 14 лет не может решить проблему разбитых набережных

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН, официальный представитель ООО «СК-Сервис»: «На объект мы вышли сразу после шторма, оценили масштаб повреждений, связались со специалистами, которые в данный момент устраняют последствия этого природного явления. Предварительно это было в районе 300квадратных метров, но по ходу устранения последствий погодного явления выяснилось, что площадь немного увеличилась».

Представители компании с оптимизмом смотрели на восстановительные работы. Объём повреждений был относительно небольшим, закончить ремонт планировали за неделю. 12 февраля собирались совместно с аквалангистами закончить подъём плитки со дна бухты, вымыть её и уложить обратно. Когда о подобных планах узнали учёные Морского гидрофизического института РАН, они были шокированы такой беспечностью. 

ЮРИЙ ГОРЯЧКИН, главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН: «Прогноз на пятницу очень нехороший, будет действовать довольно продолжительный западный очень сильный ветер до 30 метров в секунду. Здесь не нужно быть учёным, нужно просто быть человеком со здравым смыслом».

Юрий Горячкин, будучи хорошо осведомлённым в вопросах метеорологической обстановки в Севастопольской бухте, вообще ставит под сомнение стремление облицовывать берега какой-либо плиткой.

ЮРИЙ ГОРЯЧКИН, главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН: «Я могу сказать, что у нас, к сожалению, не всё крепят по штормовому. Само наличие у нас на набережных плитки, разных полуветхих конструкций – это серьезная вещь, к которой нужно относиться так: «Стихия есть стихия». Всегда нужно быть готовым к её действиям».

Не прислушавшиеся к метеорологическим сводкам рабочие продолжали ремонт, пока над Севастопольской бухтой собирались тучи. До окончания ремонта им оставалось немногим больше дня. Наступила пятница, 12 февраля.

Почему Севастополь 14 лет не может решить проблему разбитых набережных

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Но оптимистичным прогнозам подрядчика не суждено было сбыться. Несмотря на то, что до окончания работ оставались считанные дни, непогода внесла свои коррективы. И вот, недавно уложенная плитка вновь волна за волной сносится на дно Севастопольской бухты».

От недавно уложенного покрытия остаются лишь редкие, чудом выдержавшие напор стихии элементы плитки. В воду уходит камень с Приморского бульвара, набережной Корнилова и пляжа Хрустальный. Море уносит большую часть покрытия, лишь немного остаётся на суше, сбившись в громоздкие, изрядно поврежденные кучи. Испытание штормом проходит лишь небольшой участок у здания Института биологии южных морей. Прогнозы учёных и севастопольцев подтвердились – восстанавливать плитку накануне непогоды было бесполезно. После этого инцидента представители оператора пляжа перестали отвечать на вопросы редакции телеканала «НТС», ссылаясь на отсутствие у них информации, касающейся автора проекта благоустройства. 

Уже после шторма, 15 февраля, Департамент городского хозяйства провёл совещание с «СК-Сервис». Как сообщил сайт Правительства Севастополя, оператору, цитата, «в ультимативной форме поставлена задача принять соответствующие решения в отношении покрытия, которое применяется на пляжной территории. Брусчатка себя показала крайне негативно в части эксплуатации и соответственно не выдерживает штормовой нагрузки. Гранит, как показала практика, также не очень эффективный в процессе эксплуатации, поскольку на территории в районе памятника Затопленным кораблям, при шторме также выбивает покрытие». Как следует из текста опубликованного сообщения, сейчас в ведомстве рассматривают вариант использования художественного бетона. Эту же информацию Евгений Горлов подтвердил в ходе интервью.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Проговорили полностью новые проектные решения на данном участке. Предложили ему пересмотреть решение по поводу покрытия. Из опыта смотрим, что на памятнике Затопленным кораблям тоже плитку разбивает. Любое покрытие с плиткой разрушается. Предложили ему художественный бетон применить».

Почему Севастополь 14 лет не может решить проблему разбитых набережных

Если оператор не справится с поставленной задачей, в Департаменте намерены инициировать процедуру расторжения контракта и начать поиск нового оператора пляжа. Отметим, решение использовать именно плитку для благоустройства набережной было отражено в проекте, который в последствие был утвержден специальной комиссией при Правительстве Севастополя.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Оператор дал предложение на комиссию, этот проект в части визуализации прошёл решение комиссии положительное. Соответственно, эту технологию применили».

Также Евгений Горлов философски заметил, что, в принципе, севастопольские набережные всё равно чем облицовывать. Можно и плиткой.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сам материал довольно-таки качественный. Мы говорим о том, что сегодняшняя волновая нагрузка разрушает любое покрытие».

Город будет ежегодно топить в море миллионы рублей, пока к севастопольским набережным не начнут относиться как к гидротехническим сооружениям, считает инженер строительно-технической экспертизы Анатолий Пряшников.  

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, инженер строительно-технической экспертизы: «Технология производства таких сооружений подразумевает под собой непрерывную заливку железобетонного массива, что, в общем-то, делалось лично мной в январе-феврале 2008 года. На этом месте мы стоим. И до сих пор всё нормально работает. А гидротехнические сооружения я не слышал, чтобы вообще покрывались какими-то либо видами отделочных материалов, плиткой, блоками и так далее. Это нонсенс».

Почему Севастополь 14 лет не может решить проблему разбитых набережных

О необходимости совершенно иного подхода свидетельствует сама история Севастополя. Один из самых сильных за последнее время штормов, обрушившийся на город в 2007 году наглядно показал бесперспективность «дизайнерского» благоустройства.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, инженер строительно-технической экспертизы: «У нас в этом шторме унесло в море и бесследно исчезло около 10 тонн метала. Что говорить о какой-то облицовочной плитке или тротуарной.Укладка любой плитки на гидротехнических сооружениях типа причала с моей точки зрения – нонсенс. Как её не укладывай. Есть два типа укладки плитки: на песочном основании и жёсткая на цементное основание. Что то, что то – любым штормом, баллов 5-6, будет снесено. Сила удара волны очень большая».

Единственным вариантом, который мог бы решить вопрос эстетики при сохранении конструкции в непогоду – заливка массивных железобетонных конструкций при сохранении технологии непрерывного цикла. И лишь затем должна последовать декоративная ошлифовка поверхности, уверен инженер строительно-технической экспертизы. Всё остальное, по его словам, рано или поздно заберёт море.  Но и тут всё будет зависеть от квалификации подрядчика.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, инженер строительно-технической экспертизы: «В первую очередь, обратить внимание на производителя работ. Это должны быть опытные гидротехники. А второе – на соблюдение технологии этих работ, согласно регламента давно разработанного и принятого для гидротехнических сооружений».

Нынешние попытки наспех привести набережные Севастополя в надлежащий вид Анатолий Пряшников считает сомнительными. Конец февраля и начало весны могут припасти ещё немало климатических сюрпризов, которые окажутся весьма неприятными для исполняющих организаций. Постоянные приостановки работ на объекте, латание дыр, и компенсация нанесенного в ходе строительства ущерба могут привести к тому, что итоговый результат не будет соответствовать изначальным показателям. Лишь комплексный подход с привлечением опытных гидротехнических специалистов позволит нарушить эту печальную сложившуюся многолетнюю традицию с уничтожением набережных Севастополя. В противном случае любые другие попытки благоустройства будут радовать глаз жителей и гостей города до следующей тревожной метеосводки. 

Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Юрий Реутин, Александр Устич, «Севинформбюро»

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