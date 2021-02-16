Почему Севастополь 14 лет не может решить проблему разбитых набережных

За 14 лет в Севастополе так и не смогли решить проблему с благоустройством набережных Севастополя. С 2007 года, когда мэром Куницыным было принято решение выложить плитку на Приморском бульваре у памятника Затопленным кораблям, в Севастопольскую бухту с каждым штормом ежегодно смывало сначала миллионы гривен, а теперь – рублей. Сценарий «горе-благоустройства» повторяется регулярно, избавиться от него властям города не удалось до сих пор. Ярким примером того, что проблема остаётся актуальной и нерешенной до сих пор, стало недавнее буйство стихии, которое привело к уничтожению недавно выложенного покрытия на мысе Хрустальном.

В попытках спрятать бетонный монолит советской эпохи, который на протяжение десятилетий сдерживает натиск непогоды, его укрывали то резиновой «зелёнкой», то облицовочным искусственным камнем, который в принципе не рассчитан на столь агрессивную среду.

В мае 2020 года на «Хрустальном» появился новый оператор пляжа, московская фирма «СК-Сервис» приступила к благоустройству. За основу берётся проект, который общественности представляет Людмила Борденюк, директор ООО «Приоритет», по совместительству, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций «Решаем вместе». В интервью городскому телеканалу «СТВ» Людмила Борденюк представляется автором проекта.

ЛЮДМИЛА БОРДЕНЮК, автор проекта «Пляж Хрустальный»: «К нам обратился инвестор. Мы разработали вместе концепцию, проект. Изучали мнение наших жителей в социальных сетях, в Фейсбуке, Инстаграме. Жители просили убрать старое страшное покрытие».

Как сообщали тогда наши коллеги-журналисты телеканала «Первый Севастопольский», знающие наши шторма горожане сразу же начали припоминать предыдущие попытки уложить плиточное покрытие на набережных Севастопольской бухты. Вердикт был вынесен практически единогласно – «простоит до первого шторма». Однако автор проекта стояла на своём.

ЛЮДМИЛА БОРДЕНЮК, автор проекта «Пляж Хрустальный»: «Да, я видела, многие критикуют. Опасаются, что неправильный вариант подобран. Но другого типа покрытия здесь невозможно применить, саму набережную отремонтировать, кроме как демонтажа и замены всех этих бетонных блоков, что, практически, нереально сделать».

Плитку уложили, благоустройство пляжа завершили. Близилась зима, а с ней – и хорошо известные горожанам штормы. Первое серьезное «испытание на прочность» выпало на конец января. Волна выбила значительную часть покрытия и унесла её в море. Когда наш телеканал направил информационный запрос ООО «Приоритет» с вопросом, чем был обоснован выбор тротуарной плитки при проектировании набережной, спустя год с момента выступлений на севастопольских телеканалах Людмила Борденюк заявила, что не имела никакого отношения к разработке проекта пляжа Хрустального – она лишь нарисовала общую концепцию его будущего внешнего вида. Стоимость такой работы «над картинками» директор фирмы не уточнила. Тем временем, оператор пляжа, в рамках гарантийных обязательств, приступил к восстановительным работам, за свой счёт.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН, официальный представитель ООО «СК-Сервис»: «На объект мы вышли сразу после шторма, оценили масштаб повреждений, связались со специалистами, которые в данный момент устраняют последствия этого природного явления. Предварительно это было в районе 300квадратных метров, но по ходу устранения последствий погодного явления выяснилось, что площадь немного увеличилась».

Представители компании с оптимизмом смотрели на восстановительные работы. Объём повреждений был относительно небольшим, закончить ремонт планировали за неделю. 12 февраля собирались совместно с аквалангистами закончить подъём плитки со дна бухты, вымыть её и уложить обратно. Когда о подобных планах узнали учёные Морского гидрофизического института РАН, они были шокированы такой беспечностью.

ЮРИЙ ГОРЯЧКИН, главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН: «Прогноз на пятницу очень нехороший, будет действовать довольно продолжительный западный очень сильный ветер до 30 метров в секунду. Здесь не нужно быть учёным, нужно просто быть человеком со здравым смыслом».

Юрий Горячкин, будучи хорошо осведомлённым в вопросах метеорологической обстановки в Севастопольской бухте, вообще ставит под сомнение стремление облицовывать берега какой-либо плиткой.

ЮРИЙ ГОРЯЧКИН, главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН: «Я могу сказать, что у нас, к сожалению, не всё крепят по штормовому. Само наличие у нас на набережных плитки, разных полуветхих конструкций – это серьезная вещь, к которой нужно относиться так: «Стихия есть стихия». Всегда нужно быть готовым к её действиям».

Не прислушавшиеся к метеорологическим сводкам рабочие продолжали ремонт, пока над Севастопольской бухтой собирались тучи. До окончания ремонта им оставалось немногим больше дня. Наступила пятница, 12 февраля.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Но оптимистичным прогнозам подрядчика не суждено было сбыться. Несмотря на то, что до окончания работ оставались считанные дни, непогода внесла свои коррективы. И вот, недавно уложенная плитка вновь волна за волной сносится на дно Севастопольской бухты».

От недавно уложенного покрытия остаются лишь редкие, чудом выдержавшие напор стихии элементы плитки. В воду уходит камень с Приморского бульвара, набережной Корнилова и пляжа Хрустальный. Море уносит большую часть покрытия, лишь немного остаётся на суше, сбившись в громоздкие, изрядно поврежденные кучи. Испытание штормом проходит лишь небольшой участок у здания Института биологии южных морей. Прогнозы учёных и севастопольцев подтвердились – восстанавливать плитку накануне непогоды было бесполезно. После этого инцидента представители оператора пляжа перестали отвечать на вопросы редакции телеканала «НТС», ссылаясь на отсутствие у них информации, касающейся автора проекта благоустройства.

Уже после шторма, 15 февраля, Департамент городского хозяйства провёл совещание с «СК-Сервис». Как сообщил сайт Правительства Севастополя, оператору, цитата, «в ультимативной форме поставлена задача принять соответствующие решения в отношении покрытия, которое применяется на пляжной территории. Брусчатка себя показала крайне негативно в части эксплуатации и соответственно не выдерживает штормовой нагрузки. Гранит, как показала практика, также не очень эффективный в процессе эксплуатации, поскольку на территории в районе памятника Затопленным кораблям, при шторме также выбивает покрытие». Как следует из текста опубликованного сообщения, сейчас в ведомстве рассматривают вариант использования художественного бетона. Эту же информацию Евгений Горлов подтвердил в ходе интервью.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Проговорили полностью новые проектные решения на данном участке. Предложили ему пересмотреть решение по поводу покрытия. Из опыта смотрим, что на памятнике Затопленным кораблям тоже плитку разбивает. Любое покрытие с плиткой разрушается. Предложили ему художественный бетон применить».

Если оператор не справится с поставленной задачей, в Департаменте намерены инициировать процедуру расторжения контракта и начать поиск нового оператора пляжа. Отметим, решение использовать именно плитку для благоустройства набережной было отражено в проекте, который в последствие был утвержден специальной комиссией при Правительстве Севастополя.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Оператор дал предложение на комиссию, этот проект в части визуализации прошёл решение комиссии положительное. Соответственно, эту технологию применили».

Также Евгений Горлов философски заметил, что, в принципе, севастопольские набережные всё равно чем облицовывать. Можно и плиткой.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сам материал довольно-таки качественный. Мы говорим о том, что сегодняшняя волновая нагрузка разрушает любое покрытие».

Город будет ежегодно топить в море миллионы рублей, пока к севастопольским набережным не начнут относиться как к гидротехническим сооружениям, считает инженер строительно-технической экспертизы Анатолий Пряшников.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, инженер строительно-технической экспертизы: «Технология производства таких сооружений подразумевает под собой непрерывную заливку железобетонного массива, что, в общем-то, делалось лично мной в январе-феврале 2008 года. На этом месте мы стоим. И до сих пор всё нормально работает. А гидротехнические сооружения я не слышал, чтобы вообще покрывались какими-то либо видами отделочных материалов, плиткой, блоками и так далее. Это нонсенс».

О необходимости совершенно иного подхода свидетельствует сама история Севастополя. Один из самых сильных за последнее время штормов, обрушившийся на город в 2007 году наглядно показал бесперспективность «дизайнерского» благоустройства.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, инженер строительно-технической экспертизы: «У нас в этом шторме унесло в море и бесследно исчезло около 10 тонн метала. Что говорить о какой-то облицовочной плитке или тротуарной.Укладка любой плитки на гидротехнических сооружениях типа причала с моей точки зрения – нонсенс. Как её не укладывай. Есть два типа укладки плитки: на песочном основании и жёсткая на цементное основание. Что то, что то – любым штормом, баллов 5-6, будет снесено. Сила удара волны очень большая».

Единственным вариантом, который мог бы решить вопрос эстетики при сохранении конструкции в непогоду – заливка массивных железобетонных конструкций при сохранении технологии непрерывного цикла. И лишь затем должна последовать декоративная ошлифовка поверхности, уверен инженер строительно-технической экспертизы. Всё остальное, по его словам, рано или поздно заберёт море. Но и тут всё будет зависеть от квалификации подрядчика.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, инженер строительно-технической экспертизы: «В первую очередь, обратить внимание на производителя работ. Это должны быть опытные гидротехники. А второе – на соблюдение технологии этих работ, согласно регламента давно разработанного и принятого для гидротехнических сооружений».

Нынешние попытки наспех привести набережные Севастополя в надлежащий вид Анатолий Пряшников считает сомнительными. Конец февраля и начало весны могут припасти ещё немало климатических сюрпризов, которые окажутся весьма неприятными для исполняющих организаций. Постоянные приостановки работ на объекте, латание дыр, и компенсация нанесенного в ходе строительства ущерба могут привести к тому, что итоговый результат не будет соответствовать изначальным показателям. Лишь комплексный подход с привлечением опытных гидротехнических специалистов позволит нарушить эту печальную сложившуюся многолетнюю традицию с уничтожением набережных Севастополя. В противном случае любые другие попытки благоустройства будут радовать глаз жителей и гостей города до следующей тревожной метеосводки.

Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Юрий Реутин, Александр Устич, «Севинформбюро»