Почему стреляют банки с консервацией: главные ошибки и как их избежать

Консервация в банках взрывается по ряду причин. К беде могут привести как неправильно отобранные ингредиенты, так и нарушенная технология консервирования.

После правильной консервации овощи и фрукты могут храниться очень долго даже до нескольких лет. Есть несколько причин, почему «взрываются» банки.

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Плохо вымытые банки и ингредиенты

При консервировании очень важно соблюдать полную стерильность. Часто процессы брожения в банках начинаются из-за наличия микроорганизмов.

Бактерии в банках обычно скапливаются на самом дне, куда трудно дотянуться губкой при мытье тары или на ребристом горлышке. Также микроорганизмы могут остаться на овощах или фруктах, если их перед консервацией не тщательно вымыть, а только быстро промыть под проточной водой.

Как сохранить консервацию на долго / Фото unsplash

Плохое качество воды или соли

Иногда причиной взрыва являются вода и соль, не пригодные для маринования. Вода для консервирования овощей должна быть чистой, дистиллированной или хотя бы кипяченой. Ни в коем случае нельзя использовать обычную воду из-под крана – часто в воде есть вредные бактерии, которые могут испортить блюдо.

Чтобы посолить огурцы или помидоры, нужна только качественная соль. Йодированную соль использовать нельзя, только обычную поваренную соль.

Нарушение пропорций

Готовить закрутку необходимо строго по проверенному рецепту, иначе они взорвутся. Большое значение имеют пропорции ингредиентов при засолке. Если добавить чуть-чуть больше соли или уксуса, добавить слишком много сахара или лимонной кислоты, в лучшем случае продукт приобретет неожиданный вкус.