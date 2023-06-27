Почему стреляют банки с консервацией: главные ошибки и как их избежать

Хрустящие закуски / Фото unsplash
Четко соблюдайте проверенную рецептуру, шаг за шагом, берите ингредиенты в заданных количествах, соблюдайте правильное время обработки продуктов. Если измерять ингредиенты на глаз и засекать время приготовления без часов, то блюдо однозначно испортится.
Просроченный уксус или лимонная кислота
При консервировании овощей лимонная кислота и уксус играют роль веществ, отвечающих за сохранность полезных компонентов и вкуса. Они являются природными консервантами. И качество этих ингредиентов имеет на более высоком уровне. В том случае, если у них истек срок годности, банки неизбежно взорвутся.
Еще одной причиной плохой консервации является пренебрежение рецептом и использование уксуса вместо лимонной кислоты и наоборот. Необходимо четко соблюдать перепись и выбирать именно указанные ингредиенты – уксус и кислота не всегда могут заменить друг друга.
Стерилизация
Практически неизбежная консервация испортится при некачественной стерилизации емкости или отсутствии. Стерилизация банок и крышек – важнейший этап подготовки. Это позволяет уничтожить любые микроорганизмы на поверхности емкости.
Иногда хозяйки слишком быстро стерилизуют банки паром, в результате чего в емкостях все равно остаются микробы. Распространена ситуация, когда крышки для заготовок практически не стерилизуются, а между тем их приходится обрабатывать кипятком для уничтожения микробов.
Неисправные крышки и ключ для консервации
Согласно правилам консервирования банок, недостаточно просто закрыть крышками. Их нужно плотно завернуть, чтоб наружный воздух совсем не попадал в банку. При соблюдении этого условия заготовка может сохранять свежесть и пользу в течение многих месяцев.
Но при неисправных крышках, не плотно прилегающих к горловине, герметичность нарушается, и воздух продолжает поступать в емкость. Кроме того, заготовка может взорваться из-за неисправного ключа для консервации.
Нарушение хранения
Даже при соблюдении всех правил консервации банки с закрутками часто взрываются. Причина – неправильное хранение. Важно дать овощам и фруктам остыть естественным путем под теплым одеялом по всем правилам, а уже затем хранить в прохладном месте.
Банки не рекомендуется держать на свете, ставить в слишком теплом месте или в комнате с изменяющейся температурой. При таких обстоятельствах консервация гораздо чаще помутнеет, набухнет и разразится.
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