Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки зарегистрировано 98 случаев COVID-19. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму прокомментировали отказ Украины от российской вакцины от COVID-19 Больше половины случаев были выявлены при обращении за медицинской помощью — 50. Еще 35 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4755 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2894 человека.