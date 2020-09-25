Почти 2,5 млн рублей понадобилось ГУП «Севастопольгаз» на погашение долгов по зарплате

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Государственному унитарному предприятию «Севастопольгаз» выделили почти 2,5 миллиона рублей на погашение долгов по зарплате сотрудникам. Соответствующее постановление приняли чиновники на очередном заседании Правительства города 25 сентября. По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, долги перед работниками госпредприятие накопило за время действия режима самоизоляции в апреле и мае текущего года. Он отметил, что в учреждении не проводилась работа по подключению потребителей и реализации технических условий. Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров добавил, что причиной недофинансирования стало отсутствие утверждённого тарифа на транспортировку газа.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «У нас, кроме всего прочего, решением ФАС был отменён тариф на транспортировку до получения лицензии. Поскольку мы получили лицензию, вошли в реестр компаний естественных монополий. Опять был утверждён тариф, и этот период, когда мы были без тарифа, соответственно, работы, которые проводились по содержанию транспортной системы, у них не было источника финансирования».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

« — И какие там у них выпадающие по зарплате получились?

— 2 миллиона 422 тысячи 800 рублей. Соответственно, погашаем задолженность, и само предприятие будет реализовывать в дальнейшем без поддержки. Сейчас тариф есть у нас, есть абоненты, есть количество населения, с которым работает предприятие. И соответственно, идут на самореализацию».

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев предупредил чиновников, что нужно внимательнее следить за работой госпредприятий.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Попробуйте два месяца без зарплаты пожить. Коллеги, мы сейчас, конечно, примем, но, если в каком-то из ваших подведомственных учреждений начинают копиться долги по зарплате больше месяца, это говорит о вашей профессиональной некомпетентности, будут соответствующие выводы делаться. Директору предприятия выговор объявите. Это же его люди – он должен был у вас на пороге ночевать».