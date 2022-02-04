Почти 300 подростков вакцинировались в Крыму против COVID-19

В Крыму около 300 подростков в возрасте от 12 до 17 лет прошли вакцинацию против COVID-19, передает пресс-служба минздрава республики со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Антона Лясковского.

Вакцинация подростков от COVID-19 началась на территории Крыма «На прошлой неделе в регион поступило 1 200 доз препарата «Спутник М». Вакцина доступна во всех медицинских учреждениях, имеющих прикрепленное детское население», — уточнил Лясковский.

В ведомстве предупредили, что возможны побочные эффекты. Например, в первые сутки после вакцинации могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: небольшое повышение температуры тела, болезненность в месте укола, покраснение.