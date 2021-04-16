Почти 350 человек тушили условный пожар у горы Гасфорта в Севастополе

Масштабные командно-штабные учения МЧС России с силами городской подсистемы РСЧС завершились в Севастополе. Участники ликвидировали условный крупный лесной пожар в районе горы Гасфорта. По легенде учений, в шесть часов утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании сухой травы из-за неосторожного обращения с огнём. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пожара. К месту оперативно прибыли сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю и местной территориальной подсистемы РСЧС. К борьбе с огнём с воздуха привлекли ведомственный вертолёт Ми-8. Он неоднократно забирал воду из озера у подножия горы Гасфорта и сбрасывал её над горящим лесом.

За обстановкой с воздуха следили беспилотники МЧС. Кроме того, в пожаре условно травмировались три человека. Пострадавших обнаружили кинологи и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации.

По словам сотрудников МЧС, при тушении подобных пожаров часто находят взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Некоторые из них уничтожают прямо на месте. Подобную ситуацию также отработали в рамках завершившихся учений.

ЮРИЙ КИРЬЯНОВ, заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю: «В этот раз мы тоже с пиротехническими расчётами Росгвардии, ОМОН и нашей частью пиротехнических и специальных водолазных работ обнаружили два взрывоопасных предмета. Один был транспортабельный, его увезли, а второй предмет не представляется возможным транспортировать на полигон, поэтому уничтожали на месте».

Полная ликвидация пожара площадью более 20 гектаров составила 15 часов 47 минут. Всего в масштабной операции участвовали 340 человек и 76 единиц техники от РСЧС. От чрезвычайного ведомства – 146 человек личного состава и 32 единицы техники.