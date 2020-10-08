Почти 40 млн выделили из бюджета Севастополя на закупку лекарств от COVID-19

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39 миллионов 400 тысяч рублей дополнительно выделили из бюджета Севастополя на закупку препаратов для лечения пациентов, заражённых коронавирусом. Соответствующее решение приняли на заседании городского Правительства в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и увеличением количества случаев выявления COVID-19.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Это месячный запас, который ранее был создан Департаментом здравоохранения, но, опять же, с увеличением количества пациентов он уменьшился практически в два раза. Поэтому мы запас пополняем. Это все препараты именно для лечения коронавирусной инфекции».

Кроме того, 21 миллион 200 тысяч рублей дополнительно выделили на закупку расходных материалов для проведения лабораторной диагностики на выявление коронавирусной инфекции, а также на оплату труда сотрудникам кожно-венерологического диспансера и городской больницы №1 имени Пирогова.