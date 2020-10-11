Почти 5 млрд рублей направлено на водоснабжение в Крыму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.

Аксенов оценил решение о финансировании мероприятий по водоснабжению Крыма На эти средства Минобороны построит водозабор на реке Бельбек. Также деньги будут направлены на создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера. Объекты водоснабжения будут переданы в собственность Севастополю.

Также еще более 870 млн рублей из резервного фонда правительства РФ будет направлено на разработку дополнительных скважин, замену оборудования и капремонт водопроводов. Эти меры позволят улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму.