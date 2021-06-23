Почти 50% всех заболевших на курортах Крыма — это пациенты с COVID-19

Почти 50% всех заболеваний, выявленных в курортных регионах полуострова с начала лета, приходится на COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрия Крутикова.

В Крыму COVID-19 выявлен у 210 человек за сутки «В общей структуре заболеваемости удельный вес случаев новой коронавирусной инфекции, приходящийся на курортные города, в апреле составил 35%, в мае – 33% и за истекший период июня – 45%», – уточнил он.

По словам Крутикова, на текущей неделе отмечается рост заболеваемости COVID-19 в Ялте, Алуште, Симферополе и Судаке.