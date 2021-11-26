Почти два килограмма марихуаны обнаружили у жителя Севастополя

У 43-летнего мужчины изъяли в Севастополе почти два килограмма марихуаны, передает пресс-служба регионального МВД РФ.

Крымчанин задержан за организацию наркопритона в своей квартире Задержанный объяснил, что планировал использовать заготовленную марихуану для изготовления лекарственных препаратов. Правоохранители выяснили, что коноплю хозяин домовладения выращивал в собственном дворе, а урожай хранил в саргане на специальных стеллажах.

«Там полицейские обнаружили высушенные кусты и пластиковые ящики с марихуаной, которая ждала сушки. В общей сложности правоохранители изъяли около двух килограммов «урожая», — сообщили в ведомстве.