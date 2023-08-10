Почти как пицца: рецепт запеченного на сковороде картофеля с помидорами

Это простой рецепт очень вкусного блюда.

Картофельная запеканка на сковороде, или пиццайола — это простой рецепт вкусного блюда. В нем отлично сочетаются томатный соус, моцарелла, орегано и базилик. И, конечно, картофель. Помидоры, моцарелла и базилик: этих трех ингредиентов достаточно, чтобы сразу вызвать в памяти вкус одного из наших любимых блюд — пиццы.

И с теми же тремя ингредиентами, а также основой из отварного картофеля можно разнообразить это блюдо. Интересно, но в качестве основы этого блюда, вместо картофеля, можно использовать мясной фарш, или ломтики куриного филе. Рецептом картофеля пиццайола поделились на сайте Cucchiaio.

Запеканка из картофеля

Ингредиенты:

600 г картофеля;

400 мл томатного пюре;

125 г сыра моцарелла;

3 столовые ложки тертого сыра пармезан;

1 зубчик чеснока;

несколько листьев базилика;

сушеный орегано;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить картофель алла пиццайола, сначала поместите неочищенный картофель в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Варите клубни около 40 минут или до готовности. Слейте воду, очистите картошку и остудите.

В сковороде разогрейте масло и бросьте туда разрезанный пополам зубчик чеснока. Когда он отдаст свой аромат – удалите его.

Добавьте томатное пюре, несколько листьев базилика и приправьте солью и перцем. Доведите соус до кипения и готовьте 10 минут. После уберите с огня.

Налейте тонкий слой томатного соуса в сковороду, выложите слой картофеля, нарезанного ломтиками толщиной 6-7 мм.

Полейте соусом и добавьте оставшийся картофель. Посыпьте орегано по вкусу и поставьте на огонь. Томите под крышкой около 10 минут. Затем добавьте тертый сыр пармезан и нарезанную моцареллу.

Снова накройте крышкой и верните на огонь на время, необходимое для того, чтобы сыр расплавился. Подавайте блюдо горячим.

К такому картофелю отлично подойдет свежий салат с курицей и сельдереем.