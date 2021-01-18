Почти миллиард рублей выделили на очистные сооружения в Форосе

В Крыму выделят более 920 млн рублей на реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС) в поселке Форос. Соответствующее распоряжение главы РК опубликовано на сайте правительства региона.

Строительство новых очистных сооружений в Саках завершат к 1 сентября «Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания – ЮГ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КОС поселка Форос», – уточняется в документе.

Работы должны быть выполнены до конца 2023 года.