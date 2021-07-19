Почти в 1,5 раза выросла урожайность зерновых в 2021 году

Крымские аграрии собрали половину урожая зерновых и зернобобовых культур, передает пресс-служба минсельхоза Крыма, ссылаясь на вице-премьера — министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Он уточнил, что аграрии обмолотили свыше 50% зерновых и зернобобовых культур.

«Уборка озимого ячменя в стадии завершения, и на сегодня составляет более 98%. Шесть районов республики – Советский, Кировский, Сакский, Раздольненский, Красногвардейский, Красноперекопский – завершили уборку озимого ячменя», – сообщил Рюмшин.