Почти все делают эти 2 ошибки при варке риса. Как приготовить вкусный рассыпчатый рис

Рис является одной из самых древних видов крупы. Дело в том, что выращивать рис начали 7000 лет назад. С тех пор данный вид крупы ценится во всем мировом кулинарном сообществе.

Предполагается, что рисовые плантации находились на территории современной провинции Юннань. Оттуда плантации распространились по всему Китаю.

Постепенно рис стал значимой частью экономической жизни страны. Этой крупой китайцы торговали на международном уровне.

При популярности риса, не все знают, как правильно его приготовить. Стоит рассказать о варке риса подробнее.

Ингредиенты для варки риса:

рис — 200 мл;

вода — 400 мл;

соль — ч. л.

Приготовление риса:

Для варки риса необходимо брать кастрюлю с толстым дном. Иначе крупа будет довольно сильно пригорать, это очень распространённая ошибка.

Перед варкой промываем рис в воде. Добиваемся чистой воды после промывания крупы несколько раз.

Требуется для приготовления риса брать воду для варки в пропорциях 1:2, то есть воды в два раза больше. После начала готовки риса, надо дать жидкости испариться.

Далее в рис выливаем пару стаканов холодной воды. Солим рис, перемешиваем деревянной ложкой.

Доводим рис до кипения, а затем убавляем огонь до минимума. Варить рис надо примерно 12 минут под крышкой.

После приготовления, надо выложить рис на противень или в холодную тарелку. Иначе крупа будет продолжать вариться в горячей кастрюле даже без огня. Это и есть вторая ошибка, которую также допускают многие.