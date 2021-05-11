Почти у стен Херсонеса неизвестные разворачивают глобальное строительство

В непосредственной близости к музею-заповеднику Херсонес Таврический началась новая стройка. Неизвестные люди стали огораживать территорию вокруг объектов культурного наследия – 12 и 13 береговых батарей. Утром 11 мая съёмочная группа телеканала НТС выехала на место, чтобы узнать кто и на каком основании начал строительные работы на данном участке. Чем закончился визит журналистов к строителям неизвестного объекта – смотрите далее в нашем сюжете.

По соседству со знаменитыми руинами Херсонеса Таврического вот-вот появится новый забор. Смонтированные столбы уже видны даже из парка Ахматовой. Съёмочная группа телеканала НТС специально выехала на место проведения работ, чтобы узнать, кто и на каком основании стал огораживать территорию объектов культурного наследия забором. Пройдя через пост охраны и рамку металлоискателя на входе в музей-заповедник Херсонес Таврический, журналисты встретили рабочих и людей в военной форме, которые потребовали немедленно прекратить съёмку.

«- Снимать нельзя, военный объект или что у нас тут?

— Все вопросы в пресс-службу Министерства обороны.

— А вы кто? Представьтесь, пожалуйста.

— Мы строители – Управление имуществом и специальными проектами Министерства обороны.

— А имя и фамилия?

— Александр Пынзяк. А вы кто?

— Телеканал НТС».

Отметим, что данный участок не является территорией музея-заповедника «Херсонес Таврический». Согласно кадастровой карте Севастополя, здесь расположены земли «Обеспечения обороны и безопасности», которые одновременно являются объектами культурного наследия – 12 и 13 береговой батареей.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Здесь опять происходит вторжение в историческую часть древнего города. Да, согласно бумагам именно вот это место, где сейчас устанавливаются заборы – не входит в зону памятника. Но есть такие зоны охраны памятника – буферные зоны, где запрещается всякая деятельность».

Редакция телеканала НТС получила официальный ответ от Министерства обороны, где сообщается следующее: указанный участок с кадастровым номером был передан городу в 2017 году, о чём имеются соответствующие акты. Территория, расположенная вблизи 12-й и 13-й батарей, находится за границами земельных участков Минобороны России. Люди, одетые в военную форму, посоветовали съёмочной группе НТС обратиться напрямую к министру обороны.

«- А вы кто? Представьтесь, пожалуйста.

— Неважно.

— Что значит неважно? Вы представитель Министерства обороны?

— Нет.

— Нет? А почему у вас форма?

— Вы находитесь не на границе, вы зашли сейчас на территорию Министерства обороны.

— То есть вы не представитель Министерства обороны, верно?

— Ребята, что вы от нас хотите?

— Мы хотим узнать, что здесь происходит, что здесь строится.

— Дача.

— Дача чья? Ваша?

— Все вопросы к Министерству обороны.

— Информацию доведут до всех, что вы переживаете.

— Мы не переживаем.

— К Шойгу обратитесь, позвоните. Он вам всё расскажет».

По мнению севастопольского общественника, члена севастопольского штаба ОНФ Ивана Комелова, данная стройка будет носить по-настоящему глобальный характер. Однако, о проведении строительных работ Севнаследие не в курсе. В ведомстве, занимающегося непосредственной охраной объектов культурного наследия, на звонок редакции телеканала НТС не ответили.

ИВАН КОМЕЛОВ, член штаба Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта: «Мы получили информацию от тех строителей, которые там работают, о том, что готовится некий грандиозный проект, который предполагает создание некоего мемориального парка, школы искусств и реконструкцию 12 и 13 береговой батареи. При этом мы обратились за комментарием сразу же в Севнаследие, которое должно было охранять в данном случае объект культурного наследия – 12 и 13 батареи, там не в курсе этого вопроса о том, что такие работы предполагаются. И самое главное, музей-заповедник Херсонес Таврический также сказал, что они не в курсе, какие работы происходят у них непосредственно на территории».

В официальном ответе, который получила редакция телеканала НТС от музея-заповедника Херсонес Таврический, значится следующее: о проводимых работах администрации известно, проходят они за пределами Городища, на земельном участке, не принадлежащем музею-заповеднику. Ответить на вопрос, кто и какие работы ведёт на огороженной и охраняемой территории вблизи музея-заповедника «Херсонес Таврический», не смог и представитель службы безопасности.

«- Здравствуйте, а вы кто? Представьтесь, пожалуйста.

— Я Черепков Андрей Петрович, сотрудник службы безопасности Херсонес Таврический.

— Очень приятно, что вы хотели?

— Узнать, что вы тут делаете. С какими вообще целями вы тут. Билетики ваши.

— Билеты у нас на входе проверили.

— Вы журналисты?

— Да, телеканал НТС.

— НТС, я понял. Ну видите, люди как бы работают. Нужно покинуть как бы.

— А вы знаете, что здесь за работы ведутся?

— Я не знаю, это не моё дело. Это не относится к заповеднику.

— То есть, это территория не заповедника?

— Вообще я не знаю. Если люди работают, значит, это не заповедник, тем более Батарея». Одна часть рабочих заливала бетонные основания для установки забора, другая – с помощью лопат ровняла грунт на территории памятника. На стройке то и дело проезжали гружёные землёй КамАЗы.

Мужчина в жилетке с надписью «Центр управления строительством специальных проектов ФГАУ УИСП Минобороны» не стал отвечать на вопрос – имеется ли у него специальное археологическое образование.

«А как вы имеете право тут работать, если вы не археолог? Вот вы ковыряете землю – исторический культурный слой, здесь могут артефакты попасть, а вы это всё лопатой туда-сюда. Мужчина, вы почему молчите? Потому, что сказать нечего. Вы русским языком государственным владеете?»

На огораживаемой территории прямо на земле разбросаны обломки древней керамики. По мнению реставратора Анатолия Туманова, грунт здесь перемещается самым варварским способом.

«Это X век – ручка, а это дно кувшина. Это VIII—IX век, это тоже. Это первых веков нашей эры. И тут кругом эта вся керамика разбросана. Разворошили культурный слой экскаватором. Никаких археологов тут не было».

От проведения каких-либо работ в буферной зоне заповедника «Херсонес Таврический» открестился и Черноморский флот. В итоге, по мнению Ивана Комелова, в Севастополе появилась очередная стройка под завесами тайны.

ИВАН КОМЕЛОВ, член штаба Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта: «Самым вопиющим с моей точки зрения является даже не то, что там планируется некое строительство. Мы не можем оценить, что это за объект. Возможно, это будет действительно хороший и достойный парк. Проблема в том, что те чиновники, которые должны были ответить на вопрос – что происходит у вас на территории, на сегодняшний день дать внятного ответа не смогли».

Телеканал НТС продолжит следить за развитием событий.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»