Под Евпаторией иномарка столкнулась с автомобилем «КамАЗ»

В Крыму водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на Управление ГИБДД МВД по республике.

На трассе «Таврида» загорелся «КамАЗ» во время движения ДТП произошло во вторник около селе Воробьево.

«Водитель автомобиля Peugeot по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом», — уточнили в сообщении.