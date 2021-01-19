Под Феодосией автобус с шестью пассажирами застрял в снежных заносах

В Крыму рейсовый автобус с шестью пассажирами застрял на дороге между двумя селами. Спасатели пришли на помощь, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На Ангарском перевале в воскресенье днем потерялся девятилетний ребенок Рейсовый автобус застрял между селами Южное и Подгорное под Феодосией. Добраться своим ходом до населенного пункта не представлялось возможным.

«Спасатели, с помощью такелажного оборудования извлекли автомобили из снежного заноса. Во время проведения спасательных работ шести пассажиров обогревались в служебном автомобиле», — уточнили в пресс-службе.