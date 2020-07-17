Под Феодосией произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Водитель и пассажир авто Ford Focus травмировались в результате ДТП в районе Феодосии, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Авария произошла с участием легкового Ford и Toyota Land Cruiser в пгт Коктебель.

Один человек пострадал из-за столкновения двух грузовиков под Симферополем «42-летний водитель Ford выехал на встречную полосу и там врезался в двигавшийся в противоположном направлении внедорожник. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля», — уточнили в сообщении.