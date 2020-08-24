Под Ялтой погиб мужчина в скатившемся в ущелье автомобиле

В Крыму автомобиль с двумя пассажирами скатился в ущелье накануне днем. Погиб мужчина, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Турист из Омска убил сожительницу на горе Демерджи под Алуштой Инцидент произошел в районе горы Кемаль-Эгерек в городском округе Ялта с участием авто «Нива».

Согласно данным ведомства, автомобиль опрокинулся и скатился в ущелье. Автомобиль катился по склону приблизительно 300 метров, в связи с чем мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина получила многочисленные ушибы. Она была эвакуирована и передана сотрудникам «скорой помощи».