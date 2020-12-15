Под Ялтой столкнулись 4 легковых автомобиля, есть двое пострадавших

Серьёзная авария с участием четырёх легковых автомобилей произошла в районе Ялты. На проезжей части столкнулись Skoda Octavia, Kia Rio, Hyundai Accent и ВАЗ 2107. Инцидент произошёл вечером 14 декабря.

Прибывшие на место аварии спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя «Жигулей», а затем передали его сотрудникам скорой медицинской помощи», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Кроме того, в ДТП получил травмы водитель Kia Rio. Оба пострадавших были доставлены в Ялтинскую городскую больницу № 1. Медики оказывают им всю необходимую помощь.