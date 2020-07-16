Под Керчью нелегально разрыли захоронения времён войны

Госинспекторы Минприроды Крыма обнаружили несанкционированное проведение раскопок захоронений времён Великой Отечественной войны на территории ГПЗ «Осовинская степь» под Керчью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы Минприроды РК.

Своими действиями нарушители нанесли вред объектам растительного мира и почвам на территории заказника. Инспекторы зафиксировали уничтожение 20 кустарников Боярышника крымского, занесенного в Красную книгу Крыма.

— Размер вреда, причиненный растительному миру, а также почвам, составил 179,7 тысяч рублей и 57 тысяч рублей соответственно, — говорится в сообщении.

Согласно части 1 статьи 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. Соответствующие материалы направлены в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.