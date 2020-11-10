Под Керчью ученые обнаружили продолжение затопленного античного города Акра

Постройки римской эпохи, которые были найдены в этом году археологами Крыма на Керченском полуострове, могут стать частью подводного музея. Речь идет о постройках, найденных в районе находящегося сейчас ниже уровня моря античного города Акра, передает Крыминформ со ссылкой на директора научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Виктора Вахонеева.

«Мы уже давно вынашиваем идею, что когда-нибудь на Акре может появиться подводный парк. В этом году мы заложили наземный раскоп, чтобы найти западную границу города и попали на очень серьезные постройки римского времени на берегу. В будущем, если будет создан археологический парк на месте античного городища Акра, он может включать как подводную часть, так и наземную», — сообщил ученый.

Недостатком подводного парка он назвал плохую видимость во время штормов. Однако тут же добавил, что в такие периоды привлекать туристов на объект позволит наземная часть древнего города.