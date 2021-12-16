Под крышей дома своего. В Крыму жильё пытаются сделать дешевле и доступнее

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 50. АиФ-Крым №50 14/12/2021

Сорок семь лет — это целая жизнь. За это время можно успеть вырасти, выучиться, сменить не одну работу, завести семью, поднять на ноги детей и поджидать внуков… Возможно, крымчанка Людмила А. эту программу выполнила. И всё это время она… находится в очереди на получение жилья. В неё женщину внесли ещё в 1974 году.

Обещанного ждут

И таких очередников советского времени в общем учётном списке более 3,9 тысяч. Эти люди не дождались своих квартир или улучшения жилищных условий. А всего общая очередь в начале этого года состояла из более чем 10,7 тысяч человек.

Кроме общей очереди есть льготные: например, для депортированных, сирот. Отдельно выделена «аварийная».