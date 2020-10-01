Под Оренбургом Су-34 и Ми-24 нанесли удары по «противнику»

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошло крупное учение с участием сухопутных подразделений и авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Военнослужащие нанесли ракетно-бомбовые авиационные удары по условному противнику. По легенде, «неприятель» занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников. Для ликвидации условного врага были привлечены бомбардировщики Су-34 и ударные вертолёты Ми-24. Оставшиеся силы и средства условного противника были уничтожены артиллерийскими, мотострелковыми и танковыми подразделениями.