Под Севастополем автомобиль «скорой помощи» перевернулся в результате ДТП

Под Севастополем произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль «скорой помощи», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, подполковника внутренней службы Жанну Марголину.

В центре Симферополя «скорая» попала в ДТП Авария произошла недалеко от аэродрома «Бельбек» в пятницу утром.

«Автомобиль скорой помощи проехал на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество проезда автомобилю Hyundai, который двигался со стороны села Фруктового на разрешающий сигнал. Специальное транспортное средство перевернулось», — уточняется в сообщении.