Под Севастополем автомобиль «улетел» в виноградники

Фото: группа «Автопартнер Крым» / «Вконтакте»

Легковой автомобиль вылетел с трассы и оказался практически в виноградниках недалеко от теплоэлектростанции. ЧП произошло на дороге «Севастополь – Инкерман», пишет новостной портал ForPost со ссылкой на соцсети.

На опубликованных фотографиях видно, что машина получила сильные повреждения. В комментариях пользователи заметили: отбойник, через который должен был перелететь автомобиль, остался цел.

Некоторые предполагают, что причиной могла быть летняя резина автомобиля.

В пресс-службе севастопольского Управления МВД уточнили: в аварии пострадал пассажир автомобиля 1976 года рождения. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено, других участников в аварии не было.