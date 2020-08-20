Под Севастополем капитально отремонтируют участок железнодорожного пути

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Участок между железнодорожными станциями Верхнесадовое и Мекензиевы горы капитально отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба Крымского филиала Главгосэкспертизы России.

Специалисты ведомства проверили достоверность сметной стоимости будущего ремонта и выдали положительное заключение.

Все работы профинансируют за счет средств из федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога», генеральный проектировщик – акционерное общество «Ленпромтранспроект». Общая длина ремонтируемого участка — 8,5 км.

«Предусмотрена замена верхнего строения пути с устройством бесстыкового пути, очистка щебеночного балласта с досыпкой нового для обеспечения необходимой толщины, регулировка контактной сети и другие необходимые работы», — уточнили в пресс-службе филиала Главгосэкспертизы.

Как уточнили госучреждении, после капремонта пассажирские поезда смогут ехать со скоростью 80 км/ч, а грузовые – 60 км/ч.