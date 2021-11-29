Под Севастополем перевернулся большегруз, передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Севастополю.

Пятилетний мальчик травмировался в ДТП в Севастополе Два человека пострадали в результате ДТП в районе Инкермана. В сообщении уточнили, что водитель 1960 года рождения, который управлял грузовым автомобилем Renault, не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением авто.

«Водитель выехал за пределы проезжей части дороги влево, совершил наезд на бордюрный камень и допустил опрокидывание автомобиля», – сообщили в МВД.