Под Севастополем в ДТП погиб велосипедист

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник на подъезде к Каче. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.32-летний водитель грузового фургона «Фиат Дукато» сбил 57-летнего велосипедиста, который двигался по встречной полосе движения. Велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм ещё до прибытия скорой помощи. Полиция Севастополя проводит проверку.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: велосипедисты в возрасте старше 14 лет должны ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части. Вечером, ночью или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, которые будут видны другим участникам движения.С начала года на дорогах Севастополя погибли 3 человека: водитель, пешеход и велосипедист.