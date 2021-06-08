Под Симферополем два человека пострадали в ДТП с участием автобуса

Два человека пострадали в ДТП в Симферопольском районе, передает пресс-служба МВД по республике.

Жителя Керчи будут судить за ДТП, в результате которого пострадала женщина ДТП произошло с участием легкового авто и автобуса. Так, водитель авто Daewoo Lanos, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, допустил столкновение с автобусом «Кавз» во время движения на запрещающий сигнал светофора.

«В автобусе находилось 20 человек, никто из них не пострадал. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», – уточнили в ведомстве.