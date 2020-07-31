Под Симферополем погиб водитель легкового авто в результате ДТП

Под Симферополем произошло ДТП, в результате которого погиб водитель легкового авто, передает пресс-служба МВД по республике.

Под Евпаторией погибла 12-летняя девочка в результате ДТП Авария произошла накануне вечером с участием авто Mercedes-Benz 817 и авто «ЗАЗ Chanceta69WO». Водитель грузового авто не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением авто, в результате чего допустил опрокидывание ТС на движущийся во встречном направлении легковой автомобиль.

«В результате ДТП погиб водитель «ЗАЗ». По факту ДТП проводится проверка», – уточнили в сообщении.